Wenige Tage vor Beginn der neuen Die Bachelorette-Staffel gibt es hier erste Einblicke! In diesem Jahr wird Gerda Lewis (26) in Griechenland aus 20 Bewerbern ihren Traummann aussuchen. Am Donnerstag wurden die Teilnehmer nun endlich offiziell bestätigt – aus der Kandidatenriege kann Promiflash bereits jetzt einen Dreamdate-Kandidaten enthüllen! Exklusive Fotos von den Seychellen zeigen, wie ein muskulöser Sonnyboy sich mit Gerda im Pool amüsiert. Wer wissen will, um welchen Rosenjäger es sich dabei handelt, findet die Antwort im Video...



