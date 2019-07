In den vergangenen Wochen verkündete ein GZSZ-Schauspieler nach dem anderen freudige Baby-News – zieht nun mit Felix von Jascheroff (36) etwa der nächste Serien-Star nach? "Jetzt so schnell nicht, aber mal gucken, was passiert", plauderte der John Bachmann-Darsteller bei einer Show im Rahmen der Berlin Fashion Week im Promiflash-Interview aus. Er und seine Frau Bianca könnten sich durchaus Nachwuchs vorstellen – doch wie die Familienplanung im Detail aussieht, darüber hüllten sich die Turteltauben lieber in Schweigen.



