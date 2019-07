Julia Wulf (24) sprach jetzt einen oft kritisiertes Thema in der Modebranche an: Obwohl sie sehr schlank ist, muss auch sie international hart um die Jobs kämpfen. "Ich bin einfach eines der dickeren Models, das ist wirklich so. Auch wenn man sagt, die Welt hat sich verändert. Aber es ist nicht so", erklärte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin beim Leck mich am Hashtag-Event im Rahmen der Berlin Fashion Week im Promiflash-Interview: "Geh mal nach Paris, geh da mal auf ein Casting, wenn du da nicht 1,85 Meter groß bist und 40 Kilo wiegst, dann nehmen die dich nicht. Und das ist halt einfach so."



