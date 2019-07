Seine letzten Stunden verbrachte Costa Cordalis (✝75) im Kreise seiner geliebten Familie! Der Schlagersänger verstarb am Dienstagnachmittag zu Hause, in seiner Wahlheimat Mallorca. An der Seite des Musikers waren sein Sohn Lucas (51) und seine Frau Ingrid – laut RTL standen sie ihm bis zu seinem Tod bei. Mit Lucas' Hand auf der Brust soll der 75-Jährige schließlich friedlich eingeschlafen sein.



