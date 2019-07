Sein Tod ist ein schwerer Schlag für seine Familie! Am Dienstag verstarb Costa Cordalis (✝75) auf Mallorca. Der Musiker hinterlässt nicht nur seine beiden Töchter Kiki und Eva sowie seinen Sohn Lucas (51), sondern auch seine Enkeltochter Sophia (3). Wie sehr der Sänger in das kleine Mädchen vernarrt war und wie viel ihm das innige Verhältnis zu seiner Enkelin bedeutet hat, machte der Schlagerstar bereits 2015 im Interview mit Promiflash deutlich: "Man hat auch Angst, das zu zerbrechen. So viel Liebe, so wie ein Gorilla sein Baby vor lauter Liebe manchmal zerstören kann."



