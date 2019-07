Mit diesem heißen Foto wird Single-Lady Irina Shayk (33) ihre Anhänger garantiert um den Verstand bringen! Erst Anfang Juni wurde bekannt, dass das Topmodel und Schauspieler Bradley Cooper (44) nach monatelangen Krisengerüchten getrennte Wege gehen. Die Laufstegqueen wirkte nach der Trennung regelrecht befreit. Jetzt feierte die Beauty am 4. Juli den amerikanischen Unabhängigkeitstag und sah dabei einfach atemberaubend schön aus!

Den Nationalfeiertag verbrachte Irina offenbar an einem See – wie ein Instagram-Schnappschuss beweist. Dort posierte die gebürtige Russin auf ein paar Holzstämmen am Gewässer und wirft dabei ihre Haare und Arme in die Luft. Besonders ihre langen Beine stechen auf dem Bild in den knappen schwarzen Jeansshorts sofort ins Auge. Und auch der durchtrainierte Bauch der Laufsteg-Queen ist gut zu erkennen – dank ihrer bauchfreien Bluse in den US-Nationalfarben.

In der Bildunterschrift wünschte Irina ihren Fans einen frohen 4. Juli und hat mit dieser Aufnahme sicher ihren Teil dazu beigetragen. Schon nach wenigen Stunden hatten über 246.000 User auf den Like-Button gedrückt und begeisterte Kommentare wie "Du bist die schönste Frau der Welt" hinterlassen.

Instagram / irinashayk Riccardo Tisci und Irina Shayk im Juli 2019

Instagram / irinashayk Irina Shayk im Juni 2019

Action Press / SIPA PRESS Bradley Cooper und Irina Shayk im Februar 2019 bei den Oscars

