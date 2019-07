Musste ihr Sohn alles mit ansehen? Es waren furchtbare Nachrichten, die am Sonntag die Runde machten: Lisa Martinek (✝47) verstarb völlig plötzlich mit nur 47 Jahren. Grund dafür soll ein Herzstillstand nach einem Sprung ins Meer gewesen sein. Die dramatischen Szenen samt Reanimierungs-Maßnahmen bekamen einige Strandbesucher mit – und etwa auch ihr eigener kleiner Sohn? Beobachtungen von Augenzeugen geben nun Hinweise darauf, dass der vierjährige Luca vor Ort gewesen sein könnte!

Einige Beobachter behaupteten gegenüber Bild, gesehen zu haben, dass in dem Boot, mit dem die verunglückte Schauspielerin an Land gebracht worden war, auch ein kleiner Junge gesessen habe, der immer wieder "Mama, wach auf" gerufen haben soll. Dabei habe es sich angeblich um den jüngsten Sohn Luca gehandelt. Sein Vater, Giulio Ricciarelli, habe versucht, ihn so zurückzuhalten, dass er die Wiederbelebungs-Versuche nicht mitanschauen musste. "Der Junge war völlig aufgelöst", schilderte ein Bademeister gegenüber der Zeitung.

Einen Tag vor der Abreise in den Sommerurlaub hatte Lisa noch in einem Interview über ihre Kinder gesprochen. Dort schwärmte sie: "Ich habe drei Kinder und das ist das Beste, was ich habe." Neben Luca hinterlässt die Blondine auch zwei Töchter: die achtjährige Ella sowie die siebenjährige Carla.

Getty Images Lisa Martinek und Giulio Ricciarelli

Splash News Lisa Martinek beim Deutschen Filmpreis 2019

Getty Images Lisa Martinek 2018 in Köln



