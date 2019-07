Endlich gibt es wieder neue Musik von Dieter Bohlen (65). Nach einigem Hin und Her kündigte der Poptitan im vergangenen Monat endlich sein neues Album an. Dafür covert er zwölf seiner eigenen größten Hits. Den Anfang macht der Song "Brother Louie", mit dem Dieter schon 1986 mit Modern Talking in den Charts landete. Dies erste Veröffentlichung aus seinem neuen Album kommt bei Dieters Fans schon richtig gut an. "Wie geil ist das denn bitte?”, schrieb zum Beispiel einer seiner Follower auf Instagram.



