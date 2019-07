In dieser Angelegenheit ist das letzte Wort offenbar noch lange nicht gesprochen! Während der Berlin Fashion Week soll Simone Kowalski ohne Absage eine Show gecancelt haben – und das, obwohl sie eigentlich gemeinsam mit den anderen beiden Germany's next Topmodel-Finalistinnen Sayana und Cäcilia über den Catwalk schweben sollte. Wie sich erst später herausstellte, war die ehemalige Leistungssportlerin angeblich krank. Cäcilia kauft ihr diese Ausrede allerdings nicht ab, wie sie Promiflash erklärt: "Ich weiß nur, dass sie mit uns gestern auf einer Party war. Und von vielen Quellen habe ich gehört, dass sie mit eine der Letzten war. Die Party ging bis sechs und wir mussten um 6:30 Uhr bei unserem Job sein. Deswegen… Krankheit glaube ich jetzt eher nicht so."



