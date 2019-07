Klaudia Giez (22) plaudert über ihre bevorstehende Verlobung mit ihrem Freund Felipe Simon! In den vergangenen Wochen betonte die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin immer wieder, dass sie bereit für die Ehe sei und notfalls sogar selber den Antrag machen würde. Wie weit ist die 22-Jährige denn mit ihren Vorbereitungen? Im Promiflash-Interview gab Klaudia mit K sich nun geheimnisvoll: "Es ist immer noch in Planung, aber ich denke, in diesem Jahr kann man sich schon mal auf etwas freuen.”



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de