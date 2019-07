Was für eine aufregende Zeit für die diesjährigen Kandidatinnen von Germany's next Topmodel! Für die Nachwuchsmodels stand in den vergangenen Tagen die allererste Fashion Week an – während unter anderem Siegerin Simone Kowalski ein paar begehrte Jobs an Land ziehen konnte, fiel die Ausbeute in der Hauptstadt für andere Mädels eher mager aus. Im Promiflash-Interview zogen die Girls eine erste Bilanz.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de