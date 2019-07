Wäre Iris Abel (51) für ihren Uwe (49) ans andere Ende der Welt gezogen? 2011 lernte sich das Traumpaar bei Bauer sucht Frau kennen und lieben. In der International-Ausgabe geht die Show gerade erstmals rund um die Welt – unter anderem sind Landwirte in Kanada, Costa Rica und Australien dabei. Mit ihrer Teilnahme müssen die Bewerberinnen also einen Umzug auf einen anderen Kontinent in Kauf nehmen, wie es beispielsweise schon Anna Heiser für Bauer Gerald aus Namibia getan hat. Für Iris wäre das keine Option gewesen – ihr fiel schon der Umzug von Bayern nach Niedersachsen nicht ganz leicht! Uwe verriet im Promiflash-Interview: "Sie sagte letztens, da waren wir noch weiter nördlich, irgendwo in Ostfriesland oder so, da meinte sie: 'Wenn du hier gewesen wärst, wäre ich nicht da geblieben'."



