Ehrliche Worte einer zweifachen Mutter! Anne Wünsche (27) und ihre Töchter Miley und Juna sind ein unschlagbares Trio. Ihre Schwangerschaften sind der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin allerdings nicht unbedingt in positiver Erinnerung geblieben. Im Gespräch mit Promiflash erinnerte sie sich nun zurück und sprach offen über ihre Wehwehchen: "Ich habe alles an mir gehasst: Ich habe überall Risse. Ich war dick. Ständig hast du Unterleibsschmerzen. Dir tut alles weh. Du hast auf nichts Bock mehr. Du bist nur am Essen."



