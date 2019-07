Dieses Thema ist so schnell wohl nicht vom Tisch! Klaudia Giez (22) scheint in Felipe Simon ihren perfekten Partner gefunden zu haben – nur bei einem Thema herrscht offensichtlich noch etwas Klärungsbedarf! Während Klaudia im Promiflash-Interview das Thema Kinder anspricht, ergriff ihr Liebster plötzlich ziemlich fix die Flucht. Der Grund: Die Familienplanung liegt für ihn noch in weiter Ferne: "Er will in sechs Jahren, aber man kann so etwas ja nie wirklich festlegen", erklärt das Model, das gegen so einen kleinen Knirps selbst nichts einzuwenden hätte.



