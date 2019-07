Sie rückt noch immer nicht mit der Sprache heraus! Vanessa Stanat stieg bei Germany's Next Topmodel kurz vor dem großen Finale freiwillig aus. Im Netz wurde bereits spekuliert, dass die Bensheimerin die Show aufgrund einer möglichen Schwangerschaft verlassen haben könnte – was sie jedoch verneinte. Auf der Berlin Fashion Week hat Promiflash nun bei der 22-Jährigen nachgehakt: Das Nachwuchs-Model will weiterhin nichts über die Gründe für seinen GNTM-Exit verraten!



