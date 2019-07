Einige Kandidaten der ersten deutschen Temptation Island-Staffel sind aktuell im absoluten Liebes-Rausch: Dominik Bruntner (26) hat sein Liebes-Glück inzwischen in Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Jolina Fust (22) gefunden und das Versuchungspaar Fabian Nickel und Ziania Rubi erwartet sogar schon den ersten gemeinsamen Nachwuchs – es wird ein Mädchen. Jetzt zieht ihr ehemaliger TV-Kollege James Jennings nach: Auch er hat wieder Schmetterlinge im Bauch.

Das verkündete der Reality-Darsteller nun mit zwei süßen Pärchen-Aufnahmen via Instagram. Auf den beiden Polaroid-Bildern sieht man ihn mit der Influencerin Laura Lucie. Die zwei sitzen auf den Fotos in einem Strandkorb und schmusen ganz vertraut miteinander. Scheint, als wären die Netz-Stars schon länger Zugange und hätten einige Zeit gewartet, bevor sie ihr Glück mit der Öffentlichkeit teilen wollten. Den Bildbeitrag kommentierte James schlicht mit einem Herz- und einem Schloss-Emoji, was wohl unterstreichen soll, dass die beiden fest zusammen sind.

Fashion-Bloggerin Lucie tat es ihrem Liebsten gleich und postete ebenfalls ein süßes Paar-Foto. Darauf sieht wie die Blondine von dem Tattoo-Freund vor dem Brandenburger Tor auf Händen getragen und geküsst wird. Da scheinen sich ja wirklich zwei gefunden zu haben!

Instagram / jamesjennings_offiziell Polaroids von James Jennings und Laura Lucie

Instagram / laurralucie Laura Lucie, Influencerin

Instagram / jamesjennings_offiziell James Jennings, Reality-Star

