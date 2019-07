Mit diesem mutigen Schritt überrascht Tina Neumann (17) ihre Fans! Die TikTok-Bekanntheit wechselt immer mal wieder ihre Frisur. Mit ihrem aktuellen Style hätten aber wohl nur die Wenigsten gerechnet: Die Ex von Daniele Negroni (23) lässt sich in ihrem neuen YouTube-Video eine Glatze rasieren! "Wow, also ich finde, dir steht die Glatze mega, weil du einfach so ein schönes Gesicht hast", äußern Tinas Fans in den Kommentaren begeistert.



