Evelyn Burdecki (30) sorgte in der vergangenen Zeit für einige Spekulationen! Die Blondine verstand sich mit ihrem Let's Dance-Tanzpartner Evgeny Vinokurov (28) sehr, sehr gut – sogar so gut, dass schnell gemunkelt wurde, ob die beiden vielleicht mehr verbinden könnte als reine Freundschaft. Doch störten die ständigen Gerüchte die amtierende Dschungelkönigin? "Es hat auch gar nicht genervt, also ich fand es gar nicht schlimm, warum sollte man sein Glück denn nicht teilen?", offenbarte die Blondine gegenüber Promiflash.



