Ob Chris Töpperwien (45) dieses scharfe Projekt wohl schmeckt? Der TV-Star erlangte vor einigen Jahren mit der Eröffnung des ersten Currywurst-Trucks in Los Angeles große Bekanntheit. Dass jetzt ausgerechnet sein feuriges Markenzeichen und sein Geschäft in einem Porno auf den Arm genommen werden, hat der selbst ernannte Currywurstmann wohl sicher nicht erwartet: Chris' Ex Manager produzierte ein Schmuddelfilmchen in einem Imbisstruck mit einer Hauptfigur, die verdächtige Ähnlichkeit mit Töpperwien hat!

Christian Renz war bis vor Kurzem noch für die Künstlerbetreuung von Chris verantwortlich. Nebenbei ist er aber auch schon länger als Produzent für Sexstreifen tätig – nun machte er ausgerechnet seinen Ex-Klienten zum Thema einer seiner Lustfilmchen! Wie Bild berichtete, spielt Pornosternchen Lullu Gun in der Produktion eine Currywursttesterin, die mit getönter Sonnenbrille, Cap und schwarzer Lederjacke verdächtig nach Töpperwien aussieht. Im feurigen Clip soll die Dame übrigens nicht nur Sex haben, sondern auch über Facebook-User pöbeln und mit ihrer Instagram-Reichweite angeben – ebenfalls zwei Spitzen gegen den Goodbye Deutschland-Star?

Vor einer negativen Reaktion des Currywurstmanns hat Christian übrigens keine Angst, wie er im Interview mit der Zeitung erklärte: "Ich weiß, dass Chris Spaß versteht." Außerdem halte er den Kurzfilm zum Thema Bratwurst nicht für unangebracht oder daneben. "Ich sehe darin eine Porno-Parodie, die zufällig ein paar Ähnlichkeiten mit Anekdoten aus dem Leben meines ehemaligen Klienten aufweist. Hier geht’s halt nur ein bisschen schärfer zur Sache", stellte er klar.

Actionpress, Bieber, Tamara Chris Töpperwien im Madame Tussauds in Berlin

In 90 Tagen zum Erfolg – Auswandern mit Chris Töpperwien, RTL II Chris Töpperwien in "In 90 Tagen zum Erfolg – Auswandern mit Chris Töpperwien"

Actionpress, Adolph,Christopher Chris Töpperwien

