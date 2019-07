Was für ein unangenehmer Moment für Lisa Bärmann! Das schöne Model, das in der zehnten Staffel von Germany's next Topmodel den sechsten Platz belegt hatte, durfte sich vergangene Woche über mehrere große Auftritte freuen: Bei der Berlin Fashion Week lief die Blondine unter anderem für das Label von Tokio Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (29) – doch während des großen Finales passierte es: Promiflash konnte aus dem Publikum beobachten, wie Lisa auf dem glatten Untergrund ausrutschte und hart auf die Seite stürzte!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de