Nach der Show haben Germany's next Topmodel-Kandidatinnen es in der Modewelt manchmal schwer. Erst vor wenigen Wochen endete Heidi Klums (46) Suche nach den schönsten Mädchen Deutschlands. Auf der Fashion Week in Berlin wollen die Nachwuchsmodels nun richtig durchstarten. Das ist aber gar nicht so einfach, wie Finalistin Cäcilia Zimmer im Promiflash-Interview verrät. Viele Designer lehnen Heidis Mädchen wegen ihrer TV-Vergangenheit ab. "Man hat schon gesehen, dass es bei manchen nicht ganz so gut ankam”, erklärte sie.



