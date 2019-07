Der Tod von Costa Cordalis (✝75) hinterlässt eine große Lücke bei seiner Familie! Vor allem seine Enkeltochter Sophia Cordalis (3) muss nun erst einmal verstehen, dass ihr geliebter Opa nie mehr wieder kommt. Wie vernarrt die Kleine in den Musiker war, machte Daniela Katzenberger (32) bereits zwei Monate nach Sophias Geburt deutlich. In einem Promiflash-Interview von 2015 erklärte sie: "Auf wen meine Tochter sehr, sehr stark reagiert, ist ihr Opa – ihr Opa Costa Cordalis. Wenn Costa per Facetime anruft und sie ihn sieht – jetzt erkennt sie ihn auch bewusst –, dann fängt sie an zu lachen und zu strampeln und freut sich."



