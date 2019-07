Die Trauer sitzt noch immer tief! Disney-Star Cameron Boyce (✝20) spielte in verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen wie "Jesse" und "Kindsköpfe" mit. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist er überraschend aufgrund eines Anfalls verstorben. Der Sprecher der Familie bestätigte gegenüber ABC, dass der Schauspieler schon seit Längerem gegen eine Krankheit angekämpft haben soll – was ihm genau fehlte, ist bisher allerdings nicht bekannt. Cameron wurde nur 20 Jahre alt...



