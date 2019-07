Herzogin Kate (37) und Herzogin Meghan (37) lieferten sich mal wieder ein Fashion-Duell der Extraklasse. Die beiden Royal-Ladys besuchten vor Kurzem das weltberühmte Turnier in Wimbledon. Während sich Kate treu blieb und in einem schicken weißen Blusenkleid erschien, ging es ihre Schwägerin legerer an. Meghan setzte auf lässige Jeans, ein schwarzes Top und einen weißen Blazer. Doch welcher Look gefiel den Fans besser? Die Promiflash-Leser haben einen klaren Favoriten...



