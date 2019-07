Vergangenes Jahr trennte sich Micaela Schäfer (35) von ihrem langjährigen Freund Felix Steiner (34). Angesprochen auf ihren aktuellen Beziehungsstatus antwortete das Nacktmodel im Promiflash-Interview zunächst so: "Ich bin ja getrennt vom Felix schon etwas länger. Mir geht es sehr, sehr gut und ich bin glücklicher Single." Das klang ein paar Minuten später aber schon etwas anders: "Vielleicht habe ich mein Herz ja auch schon wieder vergeben – man weiß es nicht." Was denn nun: Ist die 35-Jährige noch zu haben oder nicht? Mehr wollte La Mica zu ihrem Beziehungsstatus leider nicht verraten – es darf also weiter spekuliert werden...



