Isabell Horn (35) steht erneut eine unnatürliche Geburt bevor! Schon ihre Tochter Ella musste vor zwei Jahren per Kaiserschnitt auf die Welt geholt werden – eine traumatische Erfahrung für die Schauspielerin. Auch ihr Sohn wird wohl demnächst auf diese Weise geboren werden. In seinem neuen YouTube-Video verrät der Ex-GZSZ-Star die Gründe: "Wendung von außen nicht möglich, er hat sich nicht gedreht. Ich hatte vorher ja einen Kaiserschnitt, wie ihr wisst, das ist jetzt auch nicht so lange her. Das heißt, eine Steißgeburt unter diesen ganzen Voraussetzungen, die ich mitbringe, ist nicht ratsam. Was bleibt? Der Kaiserschnitt."



