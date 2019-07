Laura Müller (18) gibt besonders tiefe Einblicke in ihre Beziehung zu Michael Wendler (47). Seit gut einem Jahr ist die Schülerin nun mit dem Schlagerstar liiert – und lässt ihre zahlreichen Follower im Netz regelmäßig an den schönen Momenten ihres Zusammenlebens teilhaben. Jetzt ging die 18-jährige aber noch einen Schritt weiter und antwortete auf die Frage, ob der Wendler denn ein leidenschaftlicher Liebhaber sei: "Ja, das ist er", erklärte sie in ihrer Instagram-Story mit einem vielsagenden Schmunzeln.



