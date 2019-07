Offene Worte von Jochen Schropp (40)! Vor rund einem Jahr überraschte der Moderator von X Factor und Promi Big Brother mit seinem Coming-Out. Viele Promis zollten ihm darauf ihren Respekt für diesen mutigen Schritt. Jedoch reagierten in der Vergangenheit nicht alle in Jochens Umfeld so entspannt auf dessen Homosexualität. Dem Schauspieler war bereits als Kind bewusst, dass er schwul ist. In seiner Teenie-Zeit wurde er wegen seiner sexuellen Orientierung sogar gemobbt!

Im Gespräch mit RTL.de offenbarte der 40-Jährige nun: "Ich wurde als Jugendlicher über Monate gemobbt. Ich wurde als 'Schwuchtel' beschimpft und geschubst." Ein Ereignis ist ihm bis heute ganz besonders in Erinnerung geblieben: "Nachdem ich im Freibad einmal so lange von einer Gruppe Jungs bepöbelt und unter Wasser gehalten wurde und dachte, ich ertrinke, wandte ich mich an meine Eltern", verriet er. Jochen habe damals sehr viel geweint und unter Schlaf- und Angststörungen gelitten, da er sich allein fühlte und sich geschämt habe. Die Angriffe der anderen Kids seien irgendwann so heftig geworden, dass er sich nicht mehr ins Schwimmbad oder auf andere öffentliche Plätze getraut habe.

Sein privates Outing hatte Jochen dann im Alter von 18 Jahren. Sein Umfeld habe darauf größtenteils positiv reagiert: "Auch wenn sich meine Eltern anfangs sorgten, dass ich es durch meine Homosexualität schwerer haben würde", erinnerte sich das TV-Gesicht zurück.

