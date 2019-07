Johannes Haller (31) und Yeliz Koc (25) wagten sich in Das Sommerhaus der Stars. Das Reality-TV-Format wurde bereits für einige Paare zu Beziehungskiller. Bei den ehemaligen Kuppelshow-Teilnehmern Johannes und Yeliz hätte die Zeit in der portugiesischen Finca aber besonders brenzlig werden können. Schließlich wagten sie erst kurz vor den Dreharbeiten ihr Liebes-Comeback. "Wir haben es nie so wirklich ausgesprochen, aber innerlich gedacht: 'Das ist schon eine Probe für unsere Beziehung'", offenbarte Johannes nun im Promiflash-Interview bei der About You Opening Show auf der Berlin Fashion Week.



