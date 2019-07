Was für eine süße Liebesgeschichte! Seit ein paar Wochen darf es jeder wissen: Jenny Frankhauser (26) ist wieder verliebt und zwar in das Fitnessmodel Hakan Akbulut. Die Beziehung der beiden begann laut Jenny im Mai – doch wie haben sie sich eigentlich kennengelernt? "Ich habe ihn von Instagram vorgeschlagen bekommen und ich habe ihn dann angeschrieben. So nach dem Motto: 'Kannst du mir ein paar Ernährungstipps geben?' Und das hat er auch gemacht", erzählte die Sängerin im Promiflash-Interview. Daraufhin hätten sie sich getroffen und gemerkt, dass es zwischen ihnen knistert.



