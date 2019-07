In der Vergangenheit waren Diplo und Taylor Swift (29) nicht gerade gut aufeinander zu sprechen. 2014 startete der DJ den Beef und holte mit einem weniger netten Tweet über den Po der Sängerin gewaltig aus. Einige Jahre später ging es mit negativen Kommentaren über ihre Musik in die nächste Runde. Nun rudert der 40-Jährige zurück und zeigt sich in einem Interview versöhnlich.

Taylor scheint in der Musikbranche offensichtlich nicht nur Freunde zu haben – man erinnere sich nur an den Streit mit Kanye West (42) und Kim Kardashian (38). Doch immerhin, von Diplo wird es in der Zukunft keine verbalen Attacken mehr gegen sie geben. Im Gespräch mit dem ES Magazine blickte der Musiker auf die Auseinandersetzung zurück: “Meiner Meinung nach war ich kein Ar***loch, aber ich habe die sozialen Medien genutzt, als wären sie ein Witz”, erklärte er. “Ich bin eine komische, humorvolle Person, aber mein Humor wurde nicht gut aufgenommen. Dann dachte ich mir, will ich als das Ar***loch bekannt sein?” Offensichtlich nicht – also hat Diplo jetzt einen Social-Media-Profi an seiner Seite: “Es ist lustig, weil ich nicht mal mein Twitter-Passwort kenne. Jemand anderes twittert für mich.”

Für Taylor scheint es das Jahr der großen Versöhnungen zu sein. In ihrem neuen Video “You Need To Calm Down” feierte sie auch die BFF-Reunion mit ihrer vermeintlichen Langzeit-Rivalin Katy Perry (34).

Getty Images Diplo beim Stagecoach Festival 2019 in Indio (Kalifornien)

Getty Images Taylor Swift bei den Billboard Music Awards 2019

Musikvideo: "Taylor Swift" mit "You Need To Calm Down" Katy Perry und Taylor Swift im Musikvideo zu "You Need To Calm Down"

