Laura Müller (18) plaudert aus dem Bett-Nähkästchen! Seit Anfang des Jahres ist es offiziell: Michael Wendler (47) datet die 29 Jahre jüngere Schülerin. Bei Goodbye Deutschland gab das ungleiche Paar bereits Einblicke in ihre Beziehung, doch über eine Sache schweigen die beiden bisher konsequent: ihr gemeinsames Sexleben. Bis vor Kurzem: In einem neuen Interview verriet Laura nun, dass der Wendler nicht nur ihr allererster Freund ist – sie hatte auch ihr allererstes Mal mit dem Schlagerstar!

Mit RTL plauderten Laura und Michael nun ungewohnt offen über die intimsten Momente! Und dabei verriet die 18-Jährige doch glatt: "Michael ist mein erster Freund in allen Dingen." Mit ihren ersten Erfahrungen mit dem Wendler scheint sie übrigens mehr, als zufrieden zu sein. "Ich glaube, wenn man jemanden liebt, dann genießt man die Zweisamkeit und bei uns passt das eben", stellte sie klar. Auf Instagram hatte sie bereits vor wenigen Tagen geschwärmt, was für ein toller Liebhaber ihr Partner sei.

Michael weiß auch ganz genau, warum Laura seine Lover-Qualitäten so schätzt – immerhin bringe er mit seinen 47 Jahren eine Menge Erfahrung in ihre leidenschaftliche Beziehung: "Das ist ja logisch, wenn man so viele Jahre auseinander ist wie wir zwei. Einfühlvermögen und so viele Dinge, die einfach erst mal reifen müssen. Und bei mir sind sie gereift und die biete ich ihr jetzt praktisch an. Und ich glaube, sie ist ganz zufrieden damit." Ob die beiden im Sommerhaus der Stars noch mehr intime Details ihrer Partnerschaft an die große Glocke hängen?

TVNOW / Stefan Gregorowius Michael Wendler und Laura Müller

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und seine Freundin Laura

Actionpress/ azee Laura Müller und Michael Wendler auf Mallorca, Mai 2019

