Sila Sahin (33) unterbricht ihre wohlverdiente Mama-Auszeit für ein Update an ihre Fans! Die Nachtschwestern-Darstellerin brachte am 26. Juni ihr zweites Söhnchen zur Welt. Danach gönnte sich die Schauspielerin einige Tage offline, wollte ihre Follower aber auch nicht im Dunkeln lassen – darum schob die frischgebackene Zweifach-Mutter nun einen Instagram-Post nach. "Die Geburt hat mich ganz schön geschafft. Ich habe auf natürlichem Weg entbunden und jede Mama weiß, die genauso entbunden hat, wie erschöpft man danach einfach ist. Und jetzt genießen wir erst mal unsere gemeinsame Kuschelzeit im Wochenbett", schrieb Sila in ihrem Beitrag und verriet ganz nebenbei noch ein Detail zu ihrem Sprössling: Der Kleine wog bei der Geburt 4.200 Gramm.



