Auf dem offiziellen Familienfoto von Archie Harrisons Taufe stecken viele Infos im Detail! Am Samstag ließen Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) ihr Söhnchen in die christliche Glaubensgemeinschaft aufnehmen. Das Bild, das anschließend mit den geladenen Gästen entstand, verrät unter anderem: Archie wurde offenbar gegen 11 Uhr getauft – die Uhr im Hintergrund zeigt nämlich die Zeit 11:54 Uhr. Außerdem fällt auf dem Foto auch der Anstecker seines Großvaters auf: Prinz Charles (70) trägt am Revers eine pinke Nelke, die unsterbliche Liebe symbolisieren soll. Denselben Anstecker hatte er schon zu den Taufen seiner Enkel Louis (1) und Charlotte (4) getragen.



