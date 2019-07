Unglaubliche zwei Jahrzehnte ist es her, dass der Kultfilm American Pie in die Kinos kam! Seit dem 9. Juli 1999 begeistert die Teenager-Clique um Jim Levenstein, Michelle Flaherty, Steve Stifler und Co. Jung und Alt –bis zum heutigen Tag flimmert der Streifen regelmäßig über die TV-Bildschirme. Kein Wunder also, dass der längst erwachsene Cast noch immer stolz auf den Klassiker ist. Das große Jubiläum feierten die Schauspieler natürlich zusammen – und lachten dabei gemeinsam über die schlüpfrigen Szenen.

"Immer, wenn ich diese Gruppe sehe, fühle ich mich wirklich zurückversetzt und es fühlt sich an, als wäre die Zeit stehengeblieben", beteuerte Jim-Darsteller Jason Biggs (41) im Interview mit dem US-Sender ET. Dass sich der Film als derartiger Kassenschlager entpuppen würde, habe damals niemand geahnt. Neben etlichen skurrilen Momenten dürfte vor allem die pikante Szene unvergessen sein, in der sich Jim mit einem Apfelkuchen vergnügt: "Als ich das Skript gelesen habe und zu dieser Szene kam, musste ich laut lachen", erinnerte sich Jason. Doch das Lachen sollte ihm schnell vergehen: "Am Drehtag selbst bin ich komplett ausgerastet, habe meinen Manager angerufen und ihn gefragt, ob ich das wirklich tun muss – einen Kuchen vögeln."

Doch auch die anderen Stars sind mit ihren "American Pie"-Figuren und deren Storys in die Geschichte eingegangen. So erzählte beispielsweise Eddie Kaye Thomas (38) alias Paul Finch, dass ihn Fans auch 20 Jahre später noch auf seine Film-Jugendliebe "Stifler's Mom" ansprechen würden. Alyson Hannigan (45), die in der Highschool-Komödie die Querflötenspielerin Michelle spielt, werde stets mit ihrem legendären Satz aufgezogen: "Einmal im Ferienlager… "

Twitter / Alyson Hannigan Die "American Pie"-Stars Tara Reid, Natasha Lyonne und Alyson Hannigan im Juli 2019

ActionPress/United Archives GmbH Jason Biggs als Jim Levenstein bei "American Pie"

ActionPress/Rex Features / Rex Features Eddie Kay Thomas und Jennifer Coolidge in "American Pie"

