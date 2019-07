Seit mehr als zwei Jahren ist Enisa Bukvic nun schon mit Simon Desue (27) glücklich. Einen Heiratsantrag hat der YouTuber dem Model aber noch nicht gemacht. Dabei hat die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin schon eine genaue Vorstellung von der Frage aller Fragen, wie sie Promiflash verrät: "Ich bin einfach, ich bin nicht schwer. Ich brauche keine 5.000 Blumen oder einen Urlaub. Er soll einfach sagen: 'Hey, you wanna marry me?'" (zu Deutsch: Hey, willst du mich heiraten?)



