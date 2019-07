Vor knapp zwei Monaten ist Herzogin Meghan (37) zum ersten Mal Mama geworden – kein Wunder also, dass sie sich für einige Wochen zurückzieht und nur ausgewählte öffentliche Termine wahrnimmt. Schon in wenigen Tagen soll die frischgebackene Mama ihre Babypause unterbrechen: Wie Entertainment Tonight berichtet, wird die Royal-Lady am 14. Juli die UK-Premiere des Disney-Remakes von König der Löwen besuchen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de