Ist da etwa ein neues Model-Pärchen in Aussicht? Bei Germany’s next Topmodel sorgte Männermodel Jordan Barrett dieses Jahr für Schnappatmung. Die Kandidatinnen durften mit dem heißen Neuseeländer für Fotografin Ellen von Unwerth zusammen vor der Kamera posieren. Doch nun hat sich nicht etwa eines der deutschen Model-Mädels den 23-Jährigen unter den Nagel gerissen. Nein, er wurde mit einem echten Victoria’s Secret-Engel gesichtet.

Auf dem British Summer Time Festival in London wurde Jordan jetzt in Begleitung von Jessica Clarke abgelichtet. Die 26-Jährige ist ebenfalls Neuseeländerin und als Model extrem erfolgreich. Zusammen spazierten sie lachend und eng umschlungen über das Festivalgelände. Immer wieder schauten sie sich tief in die Augen und tauschten verliebte Blicke aus.

Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden Models zusammen gesehen wurden. Vergangenes Jahr kamen beide gemeinsam zu Heidi Klums (46) Halloween-Party. Allerdings wird Jessica eigentlich eine Langzeitbeziehung mit Musiker Rufus Taylor, dem Sohn von Queen-Schlagzeuger Roger Taylor, nachgesagt. Bislang haben sich Jordan und Jessica zu einer möglichen Liebelei nicht geäußert, wie Daily Mail berichtet.

Getty Images Jordan Barrett bei den GQ Australia Men Of The Year Awards

Getty Images Jessica Clarke bei der Victoria's Secret-Fashionshow, November 2011

Getty Images Jessica Clarke und Jordan Barrett auf der Halloween-Party von Heidi Klum

