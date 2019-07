Heiß, heißer, Nathalie Bleicher-Woth (22) und Sophie Imelmann (23)! Gemeinsam zogen sich der Berlin - Tag & Nacht-Star und der Köln 50667-Liebling jetzt für den Playboy aus. Für die 23-jährige Sophie ging mit dem Shooting ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung, wie sie gegenüber Promiflash verriet: "Ja, so ein kleiner Traum schon, weil ich das immer so ein bisschen im Hinterkopf hatte und da schon ein paar Mal drüber nachgedacht habe."



