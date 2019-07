Dieses The Biggest Loser-Aus schockt die Fans! Vier Jahre lang motivierte Fitnesstrainerin Mareike Spaleck die Kandidaten der Abnehm-Show und half ihnen dabei, für ihr Traumgewicht zu kämpfen. Doch damit ist jetzt Schluss – zumindest vor den TV-Kameras: Mareike steigt als “The Biggest Loser”-Coach aus! “Ich war vier Jahre lang Coach bei ‘The Biggest Loser‘, habe fantastische Kandidaten kennengelernt und sie auf ihrem Weg in ein neues Leben begleitet. Diese Erfahrung möchte ich niemals missen![…] Aber man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Jetzt freue ich mich auf neue Herausforderungen", erklärte sie gegenüber Bild.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de