Laura Müller (18) kommt beim Liebesspiel mit ihrem Schatz wohl voll auf ihre Kosten! Erst kürzlich verriet die 18-Jährige, dass Michael Wendler (47) nicht nur ihr erster Freund ist, sondern auch der erste Mann war, mit dem sie geschlafen hat. Und offenbar hat der Schlagerstar die Schülerin bei dieser Gelegenheit voll und ganz von seinen Lieberhaber-Qualitäten überzeugt: Laura verriet nun, wie toll der Wendler im Bett ist.

Obwohl die Blondine noch keine Vergleichsmöglichkeiten hat, schwärmte sie im RTL-Interview in den höchsten Tönen vom Matratzensport mit dem Musiker. "Jeder hat ja so seine Vorstellungen, wenn man noch keinen Sex hatte. Und ich kann sagen, dass meine Vorstellungen eben getoppt wurden", erzählte die Beauty mit einem verzückten Schmunzeln im Gesicht. Deshalb bekommt der 47-Jährige von Laura das ultimative Sex-Gütesiegel: "Also gehe ich davon aus, dass er sehr gut ist."

Aber Michael hat sich wohl auch besonders viel Mühe gegeben, um seiner besseren Hälfte das perfekte, erste Mal zu bescheren. Er selbst hat seine Entjungferung nämlich nicht so toll in Erinnerung. Es sei furchtbar gewesen. "Und genau das wollte ich Laura eben ersparen", betonte er.

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller im April 2019 in den Universal Studios in Orlando

Anzeige

TVNOW / Seema media Michael Wendler und Laura Müller bei "Goodbye Deutschland"

Anzeige

Instagram / wendler.michael Laura M. und Michael Wendler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de