Mit Laura (18) sollte es besser werden! Michael Wendler (47) und seine junge Freundin sind aktuell super-happy miteinander. Sie turteln und jetten gemeinsam durch die Welt – und lassen die Fans mit süßen Knutsch-Pics an ihrem Glück teilhaben. Vor wenigen Tagen verriet die Abiturientin, dass sie mit dem Schlager-Star sogar ihr erstes Mal erlebt habe. Nun plaudert auch der Wendler über seinen ersten Sex – und daran hat er keine besonders guten Erinnerungen.

"Mein erstes Mal war... ja, war wirklich furchtbar", packte der Sänger im Sex-Talk mit RTL aus. Dies habe er Laura ersparen wollen. "Dieses Erlebnis – das man leider mit Partnern hat, die gleichaltrig sind oder jünger", konkretisierte Michael und spielte damit offenbar darauf an, dass der Altersunterschied zwischen ihm und der 18-Jährigen in Sachen Liebesleben Vorteile mit sich bringe. So antwortete seine Laura auf die Frage: "Erstes Mal – Glitzer oder Grusel" ohne langes Fackeln mit "Glitzer".

Schon bevor die Schülerin ausgeplaudert hatte, dass Michael ihr "erster Freund in allen Dingen" sei, verriet sie ziemlich intime Details. Der 47-Jährige sei ein ausgesprochen leidenschaftlicher Liebhaber, gab Laura vor Kurzem im Netz preis.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Freundin Laura

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler im April 2019

Anzeige

Instagram / wendler.michael Schlager-Star Michael Wendler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de