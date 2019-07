Endlich lässt Andre Schiebler (27) die Katze aus dem Sack! Bereits seit Wochen spekulieren die Fans des ApeCrime-Mitglieds über eine angebliche Hochzeit mit seiner Freundin Nicole. In seinem neuen YouTube-Video bestätigte das Paar diese Gerüchte nun endlich. "Ja, wir sind verheiratet. Ja, wir haben in Vegas geheiratet, das ist auch korrekt, und zwar in einem unheimlich kleinen Kreise", plauderte die Schönheit aus. Frisch vermählt sind sie aber wohl nicht: Tatsächlich könnte die Trauung bereits 2017 stattgefunden haben.



