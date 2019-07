Das sind Michael Wendler (47) und Laura Müllers (18) Vorlieben in Sachen Sex! Erst kürzlich ließ die Freundin des Schlagerstars die Bombe platzen und verkündete: Sie hatte ihr erstes Mal mit dem Wendler! Doch dies war nicht das einzige Geheimnis, das die 18-Jährige und ihr 29 Jahre älterer Schatz nun lüfteten. In einem Interview gaben die beiden jetzt intimste Details zum Thema Verhütung, Schambehaarung und Co. preis.

Dabei sind sich der Sänger und die Fachabiturientin in einem Punkt einig: Beim gemeinsame Schäferstündchen bleibe das Licht an. Auch beim Schwangerschaftsschutz sind sie einer Meinung: "Verhütung muss sein und wenn man sich dann irgendwann so sein Nest gebaut hat, dann kann das auch mal wegfallen", erklärte Michael im Gespräch mit RTL, während Laura ihrem Herzblatt nickend beipflichtete. Über eines scheint sich die Blondine besonders zu freuen: "Michael hat gesagt, dass ich die einzige Frau bin, die Socken im Bett tragen darf. Nicht beim Sex. Aber im Bett."

Bei der Intimfrisur scheiden sich die Geister des Pärchens allerdings! Während es die Influencerin komplett glattrasiert mag, sei dies dem Ex-Dschungelcamper tatsächlich recht egal. "Also ich mag beides. Ich habe da nichts gegen, wenn sich die Frau mal nicht rasiert hat", beteuerte er – mit einer kleinen Einschränkung: "Also es muss jetzt nicht 70er-Jahre-Stil sein, so Flechtperücke im Intimbereich. Aber wenn sich die Frau mal zwei Tage nicht rasiert hat, bin ich keiner, der dann rummeckert."

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler im April 2019

Actionpress/ azee Michael Wendler und Laura Müller auf Mallorca, 2019

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler im April 2019

