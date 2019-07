Welches berühmte Paar schafft es in Das Sommerhaus der Stars, nicht übereinander herzufallen? In wenigen Wochen geht der große Kampf der Promiduos zum fünften Mal an den Start. Die 16 Turteltauben müssen sich bekanntermaßen eine nicht ganz so luxuriöse Finca teilen, in der es sogar Mehrbettzimmer gibt! Doch welche VIPs können sich dennoch vorstellen, dort heimlich Sex miteinander zu haben?

Wer wird im Sommerhaus schwach? Diese Frage stellte RTL nun einigen Kandidaten – und offenbar scheinen die meisten derselben Meinung zu sein: "Wenn du lange nicht gut geschlafen hast, dann brauchst du natürlich Sex, um einzuschlafen. Das stimmt. Aber ich will da auch nicht irgendwie einen Porno drehen", erklärte Benjamin Boyce (50) neben seiner Partnerin Kate Merlan. Sie ist auch gegen Bettsport im Haus, beim Duschen werde sie sich aber vielleicht mal nackt zeigen. Auch Steffi und Roland Bartsch haben kein Problem mit Nacktheit, Beischlaf vor laufender Kamera komme für sie allerdings nicht in die Tüte. Willi Herren (44) will sich da aber nicht festlegen: "Ich sage mal jein. Ich habe ja schon ne heiße Frau", stellte er klar.

Und wie sieht es bei Mike Heiter und Elena Miras (27) aus? Obwohl die Love Island-Stars bereits in der Kuppelshow vor einem Millionenpublikum Geschlechtsverkehr hatten, wollen sie diese Erfahrung im Sommerhaus nicht noch einmal wiederholen: "Also ich glaube, das lassen wir dann auch so hinter uns", erklärte Mike grinsend. Michael Wendler (47) und seine Laura (18) reden zwar gerne über ihr ausgeprägtes Sexleben, der ganzen Nation wollen sie das aber nicht auch noch vormachen: "Das ist etwas, wo man sagt, das ist zu privat. Das möchte ich nicht öffentlich zur Schau stellen", erklärte der Schlagerstar. Menowin Fröhlich (31) und seine Frau sehen das ähnlich: Auch sie wollen keine Schlafzimmer-Details im Sommerhaus preisgeben.

TVNOW / Stefan Gregorowius Jasmin und Willi Herren, Sommerhaus-Paar 2019

TVNOW / Stefan Gregorowius Elena Miras und Mike Heiter, Sommerhaus-Paar

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler beim Fotoshooting für "Das Sommerhaus der Stars"

