Sarah Harrison (28) kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus! In wenigen Wochen wird die YouTuberin ihrem Mann Dominic (28) zum zweiten Mal das Jawort geben. Bevor es allerdings so weit ist, steht für sie ihr Junggesellinnenabschied auf dem Programm. Ihre besten Freundinnen überraschten die 28-Jährige nun mit einer spontanen Reise nach Rhodos, wo die Girls in einer Villa gemeinsam das Wochenende verbringen. Als wäre das nicht schon aufregend genug, sorgte Liz Kaeber (26) jetzt für eine weitere Überraschung.

Seitdem sich die beiden Frauen 2015 bei den Dreharbeiten zu Der Bachelor kennenlernten, sind sie richtig gute Freundinnen geworden. Kein Wunder also, dass Liz beim Mädels-Trip nach Griechenland nicht fehlen darf. Doch im Gegensatz zu den anderen Ladys reiste sie erst später an – und Sarah hatte bis zuletzt keinen Schimmer, dass ein Nachzügler im Anmarsch ist. Entspannt chillte die Braut in spe mit ihrer Clique auf der Terrasse, als Liz sich dazu schlich und so tat, als ob sie schon von Anfang an dabei gewesen wäre. Natürlich wurde das alles in Instagram-Storys festgehalten – inklusive Sarahs Freudentränen, die nicht lange auf sich warten ließen.

Während Sarah Rhodos unsicher macht, hält ihr Gatte Domi in Deutschland die Stellung. "Wir sind jetzt erst mal auf uns gestellt, Sarah wurde letzte Nacht zu ihrem JGA entführt", erklärte der Fitnesscoach in einem Post und teilte dazu einen Schnappschuss von sich und Töchterchen Mia Rose (1), für die jetzt erst einmal ausreichend Papa-Zeit ansteht.

