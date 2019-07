So lässig kann Familien-Support aussehen! Prinz William (37) nahm am Mittwoch am King Power Royal Charity Polo Day teil. Da durfte natürlich auch Herzogin Kate (37) mit den gemeinsamen Kids Prinz Louis (1), Prinz George (5) und Prinzessin Charlotte (4) nicht fehlen. Das Quartett unterstützte William live vor Ort – und vor allem Kate hat man wohl selten so locker und entspannt erlebt. Wie selbstverständlich saß die 37-Jährige in einem rosafarbenen Sommerkleid auf den Rasen und picknickte ausgelassen mit ihren Liebsten – wie eine völlig normale Familie.



