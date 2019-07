Gut fünf Jahre nach der Veröffentlichung ihrer letzten Single "10.000 kleine Pflaster" meldet sich Ex-Nu Pagadi-Star Doreen Steinert (32) zurück. Die einstige Partnerin von Rapper Sido (38) feiert ein Musik-Comeback, das mit einigen Neuerungen daherkommt. Mit ihrem Track "Missing You" präsentiert die Blondine nicht nur einen neuen Sound, einen neuen Style und erstmals englischsprachige Texte – sie eignete sich auch einen neuen Künstlernamen an. Fortan schreitet sie als Reen durchs Business. Das neue Musik-Video hat es mit heißen Choreos, leidenschaftlichen Frauen-Küssen und laszivem Rekeln in der Badewanne wirklich in sich. Die Musikerin ist deswegen richtig aus dem Häuschen, wie sie gegenüber Promiflash verriet: "Das ist total aufregend. Jetzt geht auf eine andere Art und Weise wieder ein neuer Lebensabschnitt los. Das ist total krass."



