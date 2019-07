Von Jasmin Cadete hören ihre Fans so gut wie gar nichts mehr – auch auf Instagram ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin nirgendwo zu finden. Im Gespräch mit Promiflash kann ihre Ex-Kollegin Caroline auch erklären, was passiert ist: Einige User hätten die privaten Accounts der GNTM-Models aus unbekannten Gründen gemeldet. Da aber für jede Kandidatin auch eine verifizierte Seite existiert, habe Instagram die privaten Pages der Models gesperrt. Eine solche Sperrung könne man jedoch von den Verantwortlichen aufheben lassen. Dass Jasmin nicht mehr im Netz zu finden ist, liegt also an ihr selbst, betont Caro. Den offiziellen Account der Frankfurterin gibt es zwar noch, auf den hat sie seit ihrer Gewalt-Aktion im TV aber keinen Zugriff mehr.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de