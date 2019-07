Die Gerüchte um die Hochzeit von Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) nehmen einfach kein Ende! Nun ist tatsächlich ein neues Indiz aufgetaucht, das beweisen könnte, dass die Germany's next Topmodel-Jurorin und der Tokio Hotel-Gitarrist schon längst still und heimlich geheiratet haben. So veröffentlichte das Online-Portal TMZ jetzt eine Heiratsurkunde – glaubt man dem Dokument, dann hat sich das Paar schon im Februar das Jawort gegeben.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de